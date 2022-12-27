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В Германии объявили о завершении пандемии коронавируса

В Германии объявили о завершении пандемии коронавируса

Кристиан Дростен

Источник: Tagesspiegel

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charité Кристиан Дростен сообщил о завершении пандемии COVID-19 в Германии.

Об этом он рассказал в интервью газете Tagesspiegel, передает УНН.

Цитата

“Этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну Sars-Cov-2, по моему мнению, пандемия закончилась”, — заявил вирусолог.

Детали

Кристиан Дростен отметил, что после этой зимы иммунитет населения будет настолько широким и устойчивым, что летом вирус вряд ли сможет пройти. Единственным ограничением, которое назвал вирусолог, был еще один мутационный скачок. Но и этого тоже больше не ожидает.

Вирусолог прокомментировал и ситуацию в Китае, которая сейчас является одной из худших.

“Большой ошибкой в Китае было то, что среди населения, особенно среди пожилых людей, не было осведомленности о вакцинации. Я считаю, кампания по вакцинации в Германии и Европе стала решающим шагом в борьбе с пандемией”.

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Источник: УНН
Теги: Германия, Коронавирус
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