Сербия приготовила свои войска в повышенную боеготовность

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Сербии и Верховный главнокомандующий вооруженными силами Сербии Александар Вучич приказали привести вооруженные силы Сербии в самый высокий уровень боевой готовности.

Об этом заявил министр обороны Милош Вучевич, передает УНН.

Детали

Вуцевич заверил, что причин для паники нет, но есть о чем беспокоиться.

Он отметил, что президент Сербии отдал приказ о повышении боевой готовности, имея в виду все происходящее сегодня в Косово и что албанские власти якобы готовятся к нападению на сербов и к силовому снятию баррикад.

Министр обороны заявил, что причиной нерешения проблем, которые привели к демократическому протесту сербов, является молчание международного сообщества, а также нейтральные заявления, не ведущие к политическому решению.

Он отметил, что Сербия единственная заинтересована в переговорах и политических соглашениях. С другой стороны, Косово постоянно делает рискованные и односторонние шаги, повышая уровень напряженности и постоянно ведя к дальнейшей эскалации с четкой целью этнической чистки Республики Косово.

Контекст

Косовские сербы и полиция страны обменялись выстрелами в начале декабря после вспышки напряженности в нестабильной северной части страны.

В частично признанном Косово заявили, что закрывают пункты пропуска на границе с Сербией. В ответ на последние действия Приштины президент Сербии Александр Вучич намерен направить миссии НАТО запрос о введении армии и полицейских на территорию региона.

В ночь на 12 декабря Вучич призвал сербов и албанцев сохранить мир в Косово и Метохии.