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Академия имени Чайковского пока не будет переименовываться: реакция минкульта

Академия имени Чайковского пока не будет переименовываться: реакция минкульта

Академия имени Чайковского

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Коллектив киевской Национальной музыкальной академии отложил вопрос об исключении имени русского композитора Петра Чайковского из ее названия. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразил свое разочарование, пишет УНН.

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“Мы разочарованы тем, что трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины, собрание которого состоялось в Киеве, считает, что нужно еще разбираться, или стоит убрать имя Чайковского из названия известного музыкального высшего учебного заведения Украины”, — написал Ткаченко в себя в Telegram.

Министр заметил, что устранить имя Чайковской консерватории рекомендовал и профильный комитет Верховной Рады.

“Вопрос даже не в потому, чье имя должно носить это заведение, это вопрос маркеров, которыми мы обозначаем свое образовательное и культурное пространство”, — отметил Ткаченко.

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Источник: УНН
Теги: Минкульт, музыкальная академия
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