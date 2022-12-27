Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,84 0,0092 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
3930

Учащиеся разрушенных школ получат 5000 iPad для обучения

Учащиеся разрушенных школ получат 5000 iPad для обучения

КИЕВ. 27 декабря. УНН. 12 учебных заведений, разрушенных российской агрессией, получают 5 000 планшетов Apple iPad, чтобы дети могли продолжать обучение. Об этом сообщили в Минцифре, передает УНН.

Детали

Первые планшеты получили уже 451 школьник в Бучанском районе в Киевской области. Также украинские учителя прошли обучение от сертифицированных тренеров Apple, которые помогут интегрировать новое оборудование в учебный процесс.

“Реализация проекта стала возможным средством синергии усилий и возможных партнеров: Международной компании ASBISc Enterprises, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства образования и науки Украины, ОО “7Fields”, — говорится в сообщении.

Напомним

Технологический гигант Google предоставил Украине 2 млн. долларов на цифровое образование и 50 тысяч лицензий Google Workspace.

Источник: УНН
Теги: обучение, Apple
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.