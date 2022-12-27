С начала года СБУ противостояла более 4,5 тысяч кибератакам в Украине

КИЕВ. 27 декабря. УНН. С на начало года нейтрализовано более 4,5 тыс. кибератак и киберинцидентов. Об этом начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в эфире национального марафона "Единые новости", передает УНН.

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“Мы подошли к 2022 году, имея позади 8-летний опыт гибридной войны. Ведь война в киберпространстве продолжалась и раньше. На момент вторжения мы уже были готовы к худшим сценариям. А массированные кибератаки, которые мы отразили в январе и феврале, стали дополнительными „тренировками“ перед вторжением”, — отметил Витюк.

Детали

Он подчеркнул, что с началом полномасштабной агрессии работы стало гораздо больше. Если в 2020 году было зафиксировано почти 800 кибератак, в 2021 — 1400, то уже в этом году — их количество выросло в более 3 раза.

Сегодня в среднем страна-агрессор наносит более 10 кибератак в сутки.

Начальник Департамента кибербезопасности рассказал, что в зоне особого внимания врага являются энергетика, логистика, военные объекты, а также — базы данных органов власти и информресурсы.

“Мы мониторим риски и угрозы в режиме реального времени 24/7. Большинство хакеров из российских спецслужб, работающих по нам, знаем поименно. Идет работа с их документированием. После победы Украины их будет ждать отдельный блок заседаний международного военного трибунала”, — резюмировал Илья Витюк.

Напомним

Ранее специалисты Microsoft сообщали, что москва усилила свои усилия по давлению на источники военно-политической поддержки Украины, внутренние и внешние, с помощью кибератак.