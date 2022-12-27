Германия выделила 35 млн. евро для поддержки украинских детей

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии в сотрудничестве с немецким государственным банком развития KfW выделило 35 миллионов евро в поддержку детей в Украине.

Об этом сообщило посольство Германии в Украине 26 декабря, пишет УНН.

Детали

Полученные гранты будут направлены на защиту детей, восстановление образовательного процесса, предоставление доступа к услугам санитарии и гигиены, а также непрерывную работу системы социальной защиты на западе и центре Украины.

Напомним

2 учебных заведения, разрушенных российской агрессией, получат 5 000 планшетов Apple iPad, чтобы дети могли продолжать обучение.

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