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Из-за сильного снегопада в Японии погибли 17 человек, десятки ранены

Из-за сильного снегопада в Японии погибли 17 человек, десятки ранены

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сильный снег в Японии унес жизни 17 и еще более 90 человек пострадали. Сотни домов остались без света, сообщили в понедельник представители службы борьбы со стихийными бедствиями.

Об этом информирует УНН со ссылкой на АР.

Детали

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, из-за сильных снегопадов на рождественские выходные количество погибших достигло 17 и раненых до 93 человек. Многие упали во время уборки снега с крыш или были похоронены под толстыми грудами снега.

Муниципалитеты пострадавших от снега регионов призвали жителей соблюдать осторожность во время снегоуборочных работ и не работать в одиночку.

Добавим

В США в результате снежной бури и холодов погибли по меньшей мере 55 человек. Ожидается, что число жертв вырастет, поскольку снег продолжает покрывать округ Эри, оставляя дороги во многих районах непроездными.

Источник: УНН
Теги: Япония, снегопад
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