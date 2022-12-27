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В Киево-Печерской лавре обратились к Президенту не забирать соборы

В Киево-Печерской лавре обратились к Президенту не забирать соборы

Успенский собор в Киево-Печерской лавре

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оставить Успенский и Трапезный соборы Украинской Православной Церкви (московского патриархата).

Видеообращение опубликовали на Youtube Киево-Печерской Лавры, передает УНН.

Детали

Как рассказал митрополит, 26 декабря директор государственного заповедника “Киево-Печерская лавра” сообщил ему, что 31 числа истекает срок аренды Успенского и Трапезного соборов на территории Лавры.

Цитата

“Уже 1 января мы не имеем права переступать пороги Трапезного и Успенского соборов. Нас никто не сообщил письменно хотя бы за месяц, у нас на руках долгосрочные договоры аренды, мы служили до войны ежедневно”, — рассказал наместник Лавры.

Владыка призвал Зеленского прийти в Лавру, чтобы убедиться “своими глазами, сколько верующих приходят на богослужение в воскресный или праздничный день”.

Напомним

СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях УПЦ МП по всей Украине. Одной из первых проверка состоялась в Киево-Печерской Лавре.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что цель власти — борьба не с церковью московского патриархата, а с конкретными людьми, угрожающими безопасности страны, даже если они в рясе.

Источник: УНН
Теги: церковь, УПЦ МП, Киево-Печерская Лавра
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