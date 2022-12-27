В Кремле прокомментировали "мирный саммит" в ООН, который предложила Украина

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Спикер Кремля дмитрий песков отклоняет предложение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы относительно мирного саммита. Об этом он сообщил в комментарии росСМИ, пишет УНН.

Цитата

"Мы никогда не соблюдали чужие условия, ориентировались только на свои цели и на здравый смысл", — сказал песков.

Подробности

Украина в ближайшие месяцы, до конца февраля, намерена провести "мирный саммит" в ООН, которым хочет покончить с войной, которую развязала россия. Об этом в интервью Associated Press рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его мнению, страна-агрессорка не захочет участвовать в нем.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины намерено поднять вопрос о пребывании России в Совбезе ООН. МИД уже представил официальное заявление.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к официальным шагам, чтобы доказать незаконное пребывание России в Совете Безопасности ООН.