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В Кремле прокомментировали "мирный саммит" в ООН, который предложила Украина

В Кремле прокомментировали "мирный саммит" в ООН, который предложила Украина

дмитрий песков

Источник: РИА НОВОСТИ

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Спикер Кремля дмитрий песков отклоняет предложение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы относительно мирного саммита. Об этом он сообщил в комментарии росСМИ, пишет УНН. 

Цитата

"Мы никогда не соблюдали чужие условия, ориентировались только на свои цели и на здравый смысл", — сказал песков.

Подробности

Украина в ближайшие месяцы, до конца февраля, намерена провести "мирный саммит" в ООН, которым хочет покончить с войной, которую развязала россия. Об этом в интервью Associated Press рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его мнению, страна-агрессорка не захочет участвовать в нем.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины намерено поднять вопрос о пребывании России в Совбезе ООН. МИД уже представил официальное заявление.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к официальным шагам, чтобы доказать незаконное пребывание России в Совете Безопасности ООН.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, мир
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