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В россии решили блокировать сайты за "пропаганду ЛГБТ"

В россии решили блокировать сайты за "пропаганду ЛГБТ"

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Российский регулятор “Роскомнадзор” сможет без суда блокировать сайты, на которых, по мнению ведомства, есть информация, которая связана с пропагандой так называемых нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Правительство внесло так называемую “ЛГБТ-пропаганду” в реестр запрещенной в стране-агрессорке информации в интернете. Решение о блокировке будет принимать “Роскомнадзор”.

Принятое распоряжение связано с недавним законом о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах, кино и рекламе. Запрет распространяется на все категории населения, за нарушения предусмотрены большие штрафы.

Правозащитные организации и представители ЛГБТ-сообщества называют закон дискриминационным, отмечая, что “пропагандой ЛГБТ” власть может считать фактически любую информацию о гомосексуальности и трансгендерности.

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Источник: УНН
Теги: Россия, ЛГБТ, Роскомнадзор
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