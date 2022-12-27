Беларусь заочно осудила олимпийскую пловчину и активиста за выступления против страны

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Суд признал олимпийскую медалистку Александру Герасименю и бывшего исполнительного директора белорусского "Фонда спортивной солидарности" Александра Опейкина виновными в призывах к санкциям против РБ.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

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“С августа 2020 по 20 мая 2022 они через СМИ и сеть Интернет распространяли заведомо ложную информацию и выдумки о событиях, которые происходили на территории Беларуси, о ходе и результатах избирательной кампании 2020 года”, — сообщает белорусское пропагандистское издание БелТА.

Оба активиста сбежали из страны.

Трехкратная олимпийская медалистка Герасименя и Опейкин основали “Белорусский фонд спортивной солидарности”, объединяющий сотни белорусских спортсменов, выступающих против самопровозглашенного президента республики александра лукашенко.

Крупнейшие международные соревнования, которые должны были состояться в Беларуси в 2021 году, были отменены частично благодаря усилиям фонда.

В июле 2022 года правитель Беларуси александр лукашенко подписал закон, что разрешает белорусским судам рассматривать дела, даже если обвиняемые находятся за границей и даже заочно выносить приговоры к расстрелу.

Напомним

Добровольцы из Беларуси, воюющие в Украине против российской армии, заявили о создании Белорусского добровольческого корпуса.