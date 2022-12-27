Русские готовятся к "эвакуации" жителей Энергодара — ЦНС

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Оккупанты на Запорожской АЭС готовят автобусы, по которым будут вывозить энергодарцев в город Джанкой АР Крым. Захватчики заявляют, что "эвакуация" является добровольной, но как показала практика, после желающих будет принудительное выселение.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Как отмечает ЦНС, россияне имеют целью изменить демографический состав населения, и создают пропагандистскую картинку о “бегущих” от Украины жителях. Жителям предлагают уехать и обещают денежную компенсацию.

Цитата

"В то же время россияне закрыли блок-пост в Васильевке (Запорожская область), откуда жители временно оккупированых территорий выезжали на подконтрольные Правительству Украины территории. Это свидетельствует о том, что россиян не интересует судьба людей. Врагу главное обеспечить депортацию украинцев", — говорится в сообщении.

Напомним

В конце ноября жителей Острогожского района Воронежской области готовят эвакуацию из 15 поселков и хуторов, расположенных "в пределах 100 км от границы России с Украиной". Соответствующие документы уже рассылают людям.