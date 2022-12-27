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Оккупанты обстреляли три общины в Днепропетровской области

Оккупанты обстреляли три общины в Днепропетровской области

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Этой ночью российские оккупационные войска пять раз ударили в Никопольском районе из "Градов" и тяжелой артиллерии. 40 вражеских снарядов прилетели в три общины — Никопольскую, Красногригоревскук и Марганецкую.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Детали

В самом Никополе изуродованы несколько частных домов и несколько хозяйственных построек. Разбита линия электропередач.

В Красногригорьевской общине российские снаряды повредили шесть частных домов, два газопровода и электросеть. Зацепили и парники и магазин.

В Марганецкой общине последствия ночных ударов еще выясняются.

Добавим

Оккупационная русская армия 23 раза обстреляла 3 общины Сумской области. Под вражеским огнем оказались: Середино-Будская, Эсманьская и Белопольская общины.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война с Россией, обстрелы
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