Дожди и до 10° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Дожди, местами с мокрым снегом, и плюсовая температура днем сохранятся сегодня по Украине. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 27 декабря дожди, на севере и востоке страны с мокрым снегом (ночью в южной части и восточных областях без существенных осадков).

Ночью и утром местами в юго-восточной части туман, в северных и северо-восточных областях на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, на Прикарпатье порывы, 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла; в западных областях и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня дождь (ночью с мокрым снегом). Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла.