Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,84 0,0092 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
3630

Николаевская область: оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады

Николаевская область: оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Российская армия 26 декабря из артиллерии обстреляла акваторию Очаковской громады Николаевской области. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Цитата

"Николаевский район: вчера, 26 декабря, в 10:05 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - написал он в Telegram. 

Детали 

Также, по словам главы региона, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

На территории Николаевской области 25 декабря обстрелы не зафиксированы.

Российские оккупанты 21 декабря били по Очакову из ствольной артиллерии.

Источник: УНН
Теги: война, Николаев и Николаевская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.