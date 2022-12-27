Николаевская область: оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Российская армия 26 декабря из артиллерии обстреляла акваторию Очаковской громады Николаевской области. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

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"Николаевский район: вчера, 26 декабря, в 10:05 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - написал он в Telegram.

Детали

Также, по словам главы региона, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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На территории Николаевской области 25 декабря обстрелы не зафиксированы.

Российские оккупанты 21 декабря били по Очакову из ствольной артиллерии.