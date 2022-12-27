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россияне ранили еще двух мирных жителей Донецкой области

россияне ранили еще двух мирных жителей Донецкой области

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Российские войска за 26 декабря в Донецкой области ранили еще двух гражданских. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во вторник, 27 декабря, в Telegram, пишет УНН.

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"За 26 декабря стало известно о 2 гражданских в Донецкой области, раненых россиянами: в Великой Новоселке и Ивановском", - сообщил Кириленко.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Ночь на 26 декабря в Донецкой области прошла относительно спокойно, информация о пострадавших не поступала.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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