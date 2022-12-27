Нефть дорожает на ослаблении COVID-ограничений в Китае и опасениях последствий шторма в США

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром во время торгов выросли в цене до 84,68 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:15, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,91%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 80,27 доллара за баррель, прибавив 0,89%.

Детали

Цены на нефть выросли до трехнедельного максимума во вторник, поскольку последнее ослабление Китаем ограничений по COVID-19 повысило надежды на спрос на топливо, а опасения, что зимние штормы в Соединенных Штатах влияют на производство, продолжали поддерживать цены, отмечает Reuters.

Дополнение

Российский экспорт нефти упал после введения санкций G7.