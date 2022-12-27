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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 103 тысячи

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 103 тысячи

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 103 220 человек и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.12 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 103 220 (+620) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3016 (+0),
  • боевых бронированных машин ‒ 6024 (+7),
  • артиллерийских систем – 1998 (+2),
  • РСЗО – 418 (+0),
  • средств ПВО ‒ 212 (+0),
  • самолетов – 283 (+0),
  • вертолетов – 267 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0),
  • крылатых ракет ‒ 653 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4652 (+5),
  • специальной техники – 179 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Ракетные войска поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
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