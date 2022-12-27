ISW: после взрывов в энгельсе в рф обеспокоены неспособностью российских властей обезопасить критическую инфраструктуру

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Взрывы на аэродроме в российском энгельсе, произошедшие утром 26 декабря, в рф вызвали критику среди военного сообщества. Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

Как отмечается, в Минобороны россии заявили, что российская ПВО якобы сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), приближавшийся к аэродрому энгельс на малой высоте, в результате чего погибли 3 военных. Эту версию раскритиковали несколько известных российских милитари-блоггеров.

Цитата

"Они (милблогеры - ред.) использовали отчет российского МО об этом инциденте как возможность критиковать внутренние возможности российской противовоздушной обороны и подвергнуть сомнению то, как российская власть вела себя и реагировала на сообщения об украинских ударах глубоко в российском тылу", - говорится в сообщении.

Более того, один милблогер, связанный с Wagner Group, как указано, задался вопросом, почему российская противовоздушная оборона лишь "чудом" предотвращает удары "именно над аэродромом/военной частью".

Более того, бывший командир боевиков и известный российский милблогер игорь гиркин саркастически поздравил российскую противовоздушную оборону с активацией перед ударом по авиабазе и задался вопросом, почему россия пускает украинские беспилотники так глубоко на свою территорию. Несколько российских милблогеров также подвергли критике технические возможности российских систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы и выразили обеспокоенность неспособностью российских властей защитить критически важную российскую инфраструктуру, указано в сводке Института.

Ключевые выводы ISW:

президент россии владимир путин не предлагал вести переговоры с Украиной 25 декабря, вопреки некоторым сообщениям.

путин, вероятно, обеспокоен отсутствием поддержки его войны в Украине среди элит и, возможно, устанавливает информационные условия для национализации их имущества.

украинская разведка сообщила, что российского офицера, связанного с ЧВК "Вагнер", назначили командующим Западным военным округом (ЗВО) рф.

российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная.

украинские источники сообщали, что украинские войска ведут бои вблизи Кременной.

российские войска продолжили наземные обстрелы западных окраин Донецка.

украинские военные официальные лица отметили, что россияне могут сосредотачивать некоторые неопределенные силы для наступательных или демонстрационных операций в Запорожской области.

российские чиновники и праворадикалы начали критиковать снисходительную политику кремля по миграции и паспортизации мигрантов из Центральной Азии.

россия продолжает пытаться консолидировать контроль над оккупированными территориями в Украине через манипуляции с процедурами получения гражданства.

Дополнение

26 декабря произошел взрыв на аэродроме "энгельс-2". Это авиабаза россии.