ISW: после взрывов в энгельсе в рф обеспокоены неспособностью российских властей обезопасить критическую инфраструктуру
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Взрывы на аэродроме в российском энгельсе, произошедшие утром 26 декабря, в рф вызвали критику среди военного сообщества. Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW), пишет УНН.
Детали
Как отмечается, в Минобороны россии заявили, что российская ПВО якобы сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), приближавшийся к аэродрому энгельс на малой высоте, в результате чего погибли 3 военных. Эту версию раскритиковали несколько известных российских милитари-блоггеров.
Цитата
"Они (милблогеры - ред.) использовали отчет российского МО об этом инциденте как возможность критиковать внутренние возможности российской противовоздушной обороны и подвергнуть сомнению то, как российская власть вела себя и реагировала на сообщения об украинских ударах глубоко в российском тылу", - говорится в сообщении.
Более того, один милблогер, связанный с Wagner Group, как указано, задался вопросом, почему российская противовоздушная оборона лишь "чудом" предотвращает удары "именно над аэродромом/военной частью".
Более того, бывший командир боевиков и известный российский милблогер игорь гиркин саркастически поздравил российскую противовоздушную оборону с активацией перед ударом по авиабазе и задался вопросом, почему россия пускает украинские беспилотники так глубоко на свою территорию. Несколько российских милблогеров также подвергли критике технические возможности российских систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы и выразили обеспокоенность неспособностью российских властей защитить критически важную российскую инфраструктуру, указано в сводке Института.
Ключевые выводы ISW:
- президент россии владимир путин не предлагал вести переговоры с Украиной 25 декабря, вопреки некоторым сообщениям.
- путин, вероятно, обеспокоен отсутствием поддержки его войны в Украине среди элит и, возможно, устанавливает информационные условия для национализации их имущества.
- украинская разведка сообщила, что российского офицера, связанного с ЧВК "Вагнер", назначили командующим Западным военным округом (ЗВО) рф.
- российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная.
- украинские источники сообщали, что украинские войска ведут бои вблизи Кременной.
- российские войска продолжили наземные обстрелы западных окраин Донецка.
- украинские военные официальные лица отметили, что россияне могут сосредотачивать некоторые неопределенные силы для наступательных или демонстрационных операций в Запорожской области.
- российские чиновники и праворадикалы начали критиковать снисходительную политику кремля по миграции и паспортизации мигрантов из Центральной Азии.
- россия продолжает пытаться консолидировать контроль над оккупированными территориями в Украине через манипуляции с процедурами получения гражданства.
Дополнение
26 декабря произошел взрыв на аэродроме "энгельс-2". Это авиабаза россии.