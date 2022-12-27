Зеленский уволил спецпредставителя по вопросам Приднестровья и назначил послом

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования Юрия Клименко и назначил его послом в Аргентине. Об этом говорится в указах №№ 887, 888 от 26 декабря, пишет УНН.

Детали

"... освободить Клименко Юрия Аркадьевича от исполнения обязанностей специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования", - говорится в тексте первого указа.

"Назначить Клименко Юрия Аркадьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Аргентинской Республике", - говорится во втором.

Дополнение

Зеленский назначил Клименко спецпредставителем по приднестровскому урегулированию 8 февраля.