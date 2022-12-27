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Зеленский уволил спецпредставителя по вопросам Приднестровья и назначил послом

Зеленский уволил спецпредставителя по вопросам Приднестровья и назначил послом

Владимир Зеленский

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования Юрия Клименко и назначил его послом в Аргентине. Об этом говорится в указах №№ 887, 888 от 26 декабря, пишет УНН.

Детали

"... освободить Клименко Юрия Аркадьевича от исполнения обязанностей специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования", - говорится в тексте первого указа.

"Назначить Клименко Юрия Аркадьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Аргентинской Республике", - говорится во втором.

Дополнение

Зеленский назначил Клименко спецпредставителем по приднестровскому урегулированию 8 февраля.

Источник: УНН
Теги: указы, Приднестровье, послы, Аргентина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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