Раненых оккупантов из-под Бахмута свозят в лицей в Луганской области - ОВА

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Раненых российских оккупантов завозят в Первомайский лицей, где у них еще один госпиталь на оккупированной части Луганской области. Об этом сообщает Луганская ОВА во вторник, 27 декабря, в Telegram, пишет УНН.

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"У кого много работы на оккупированной части Луганской области – так это у врачей. Так, в Беловодске сейчас лечатся около 300 раненых «вагнеровцев». Уже неоднократно сообщалось о перегрузке больниц в Первомайске. Выход найден – раненых боевиков из-под Бахмута доставляют в многопрофильный лицей, который недавно называется «военным госпиталем» – так тоже пытаются спасти три сотни оккупантов", - говорится в сообщении ОВА.

Детали

Также сообщается, что по итогам этого года добыча угля на оккупированных территориях Луганской и Донецкой снизилась на 42%, то есть фактически наполовину.

"Из-за таких низких показателей оккупанты не планируют возобновлять производство и поставили задачу проработать процесс закрытия шахт", - отметили в ОВА.

Как указано, оккупанты связывают нерентабельность шахт только со снижением добычи наполовину, хотя наибольшей проблемой угольной отрасли, кроме оккупации, является принудительная мобилизация шахтеров в армию россиян, ведь шахты в среднем укомплектованы менее чем на 50%. Среди оставшихся работать преобладают женщины и пенсионеры.

Негде и некому работать в Рубежном, отмечают в ОВА. "Если, конечно, не захотел стать коллаборантом. Зарплата выдается, если согласился устроиться в местную оккупационную администрацию. Незначительные и нерегулярные выплаты можно получить за уборку улиц. Все остальные живут либо на сбережения, либо, если удастся попасть на показательную раздачу продуктов, которую россияне устраивают для съемок телевизионных сюжетов", - сообщают в ОВА.

Учебные заведения здесь, как указано, работают один-два раза в неделю – школьники приходят получить или сдать на проверку выполненные задания. Регулярно открыты два магазина и базар с повышенными ценами.

Напомним

По данным ОВА, оккупанты в Луганской области завышают цены на продукты первой необходимости.