рф могла перебросить часть танковой армии в беларусь - британская разведка

КИЕВ. 27 декабря. УНН. россия, вероятно, перебросила подразделения 1-й гвардейской танковой армии в беларусь, где формирование, вероятно, проводило обучение, но вряд ли имеет все необходимое для приведения к боевой готовности, говорится в очередном отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

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"На севере подразделения 1-й гвардейской танковой армии россии, вероятно, были среди российских сил, недавно переброшенных в беларусь. Это соединение, вероятно, проводило обучение перед развертыванием и вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность", - сообщили в британской разведке.

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Российские силы использовали Беларусь для своего неудачного наступления на Киев в феврале, и в последние месяцы в стране наблюдается нарастающая активность русских и белорусских военных.