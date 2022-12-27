Укрпочта с января снизит тарифы на отправку посылок в Польшу на 75% - Смелянский

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис акционерного общества с 2023 года будут снижены на 75%, сообщает УНН.

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"Только что подписал приказ, чтобы с 1 января тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис "Укрпочты" были снижены на 75%. Посылка до 1 кг будет стоить где-то 6 долл. / ≈ 240 гривен. Отправить можно будет почти в любое отделение Почты Польской. Сроки доставки 7-14 дней", - отметил он.



Детали



Также, по его словам, новые тарифы будут доступны и украинским предпринимателям, что позволит расширить горизонты для продажи украинской продукции.

"Но приказ – верхушка айсберга. Этому предшествовала кропотливая работа, которая началась по нашей инициативе и была поддержана президентом Украины во время его многочисленных переговоров с президентом Польши. А сейчас уже реализована благодаря совместной работе нашей лучшей международной команды в сотрудничестве с Почтой Польши. Спасибо коллегам, которые пошли на встречу и сделали пересылку посылок более доступной для наших граждан", - заверил глава Укрпочты.

Дополнение

Укрпочта анонсировала выпуск почтовой марки в этом году "Щедрик. Carol of the Bells", продажа которой стартовала 23 декабря.