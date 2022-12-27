Харьковская область: больше всего от обстрелов страдает Купянский район

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли три района Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 27 декабря, в Telegram, пишет УНН.

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"Прилегающие к границе с рф и линии столкновения территории Харьковской области продолжают страдать от вражеских обстрелов. Больше всего страдает Купянский район", - сообщил Синегубов.

Детали

Также под вражеским огнем за прошедшие сутки оказывались населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов, добавил глава ОВА.

В результате вражеских обстрелов в поселках Двуречная и Купянск-Узловой Купянского района, по данным чиновника, повреждены жилые дома, произошли пожары. "К счастью, никто не пострадал, несмотря на все попытки врага нанести больший вред. Особая благодарность за эффективную работу - нашей ПВО", - отметил он.

"Наши военные на линии столкновения надежно удерживают позиции и предпринимают действия для окончательного освобождения от оккупантов Харьковской области", - подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

26 декабря оккупанты наносили удары по Харькову.