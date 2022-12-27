Patriot должна быть готова к развертыванию менее чем за полгода - Кулеба

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью AP сообщил, что правительство США составило специальный план, чтобы ракетная батарея Patriot была готова к эксплуатации в стране за меньший срок, чем шесть месяцев, хотя обычно обучение занимает до года, пишет УНН.

Детали

Глава МИД указал, что "абсолютно доволен" результатами визита Президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе.

Визит Зеленского в США стал его первым заграничным визитом после начала войны 24 февраля.

Во время поездки Украина получила новый пакет военной помощи на сумму 1,8 миллиарда долларов, включая систему Patriot.

Кулеба сказал, что этот шаг "открывает двери для других стран сделать то же самое".

По его словам, правительство США разработало программу, чтобы украинские войска проходили обучение скорее обычного "без ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".

Хотя Кулеба не назвал конкретных терминов, он сказал лишь, что это будет "намного меньше шести месяцев". И добавил, что обучение будет проходить "за пределами" Украины.

Дополнение

Для того чтобы украинские войска были должным образом подготовлены для работы с системой Patriot, понадобится "несколько месяцев", заявлял ранее высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.