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Новости: Киев
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На северной окраине Киева сегодня могут слышать взрывы - КГВА

На северной окраине Киева сегодня могут слышать взрывы - КГВА

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Вышгороде Киевской области сегодня будут проводить учения саперов, в некоторых громадах будут раздаваться звуки взрывов, пишет УНН со ссылкой на страницу Киевской ГВА в Telegram.

Цитата

"Сегодня на северной окраине столицы будет громко. В Вышгороде проводят обучение саперов, сообщает Киевская ОВА. Бойцы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых громадах будут раздаваться звуки взрывов. Призываем жителей сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.

Напомним

В ГСЧС заявили, что 30% территории Украины потенциально загрязнены взрывчаткой, которые могут прятаться даже в игрушках. Спасатели призвали родителей научить детей минной безопасности.

Источник: УНН
Теги: Киев, Киевская область, взрывы, саперы
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