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Оккупанты ночью обстреливали Донецкую область на разных участках фронта: в ОВА показали последствия атак

Оккупанты ночью обстреливали Донецкую область на разных участках фронта: в ОВА показали последствия атак

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Российские войска на протяжении ночи совершали единичные обстрелы на разных участках линии фронта Донецкой области. По предварительной информации, один человек получил ранения, также есть разрушения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во вторник, 27 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Детали 

По словам Кириленко, ситуация в регионе такова:

  • На Донецком направлении ночью под огнем оказалось Островское Кураховской громады - повреждено заведение культуры, магазин и 5 частных домов. Утром россияне обстреляли Авдеевку из Градов – без жертв, объемы разрушений устанавливаются. 
  • На Горловском направлении 1 человек ранен в Ивановском Бахмутской громады. В Бахмуте поврежден магазин, в Часовом Яру - гараж.
  • На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы на окраинах Северской громады, также были прилеты по Торскому и Заречному Лиманской громады. Без пострадавших.

Дополнение

Россияне войска за 26 декабря в Донецкой области ранили еще двух гражданских.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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