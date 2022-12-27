Оккупанты стягивают к Кременной огромное количество резервов и техники, боевики гибнут сотнями - Гайдай

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Российские оккупанты пытаются удержать контроль над Кременной, что в Луганской области, в районе города идут тяжелые бои. Войска рф стягивают туда много резервов и техники. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

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"У Кременной продолжаются тяжелые бои. Оккупационные войска смогли построить мощную оборону, они стягивают туда огромное количество резервов и техники. Боевики гибнут там сотнями. Они понимают, что в случае потери Кременной вся линия обороны будет нарушена", - рассказал он.



Детали



По его информации, "успех на этом участке фронта на стороне ВСУ". Однако россияне позанимали все лесополосы и все вокруг себя заминировали. Сейчас карты минований даже у них нет, большинство минирований проходило дистанционно с помощью ракет, которые разбрасывали мины, или специальной техники, которая дистанционно минировала определенную площадь.

Гайдай отметил, что украинские военные сорвали планы оккупантов по контрнаступлению.

"Тяжелая ситуация в Белогоровке. После многочасовых артиллерийских обстрелов по 10-20 оккупантов регулярно пытаются идти там в наступление, но ВСУ отражают все эти намерения россиян", - подытожил Гайдай.

Дополнение

Раненых российских оккупантов завозят в Первомайский лицей, где у них еще один госпиталь на оккупированной части Луганской области.