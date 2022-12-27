"Самые абсурдные прогнозы": Маск раскритиковал медведева

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Илон Маск отреагировал на серию постов в Twitter дмитрия медведева, назвав их "самыми абсурдными прогнозами", пишет УНН.

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"Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", - написал Маск в Twitter.

Что предшествовало

медведев поделился своими "прогнозами" на следующие 12 месяцев в Twitter, что вызвало многочисленные насмешки.

Ставленник путина начал с того, что заявил, что "цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель, а цена на газ превысит 5000 долларов за 1000 кубометров", прежде чем заявить, что "ЕС рухнет после возвращения Великобритании, а евро выйдет из обихода".

"Польша и Венгрия займут западные области Украины, как было раньше", - добавил он.

Также по его мнению в США произойдет "гражданская война, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства, создание союзного государства Техаса и Мексики".