кремль пригрозил "последствиями" относительно заявлений о физическом устранении путина

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров пригрозил "последствиями" относительно заявлений о физическом устранении путина в интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС, пишет УНН.

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"Дальше всех пошел Вашингтон: там какие-то "неназванные чиновники" из Пентагона фактически пригрозили нанести кремлю "обезглавленный удар", фактически речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи действительно кем-то вынашиваются, то у этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях таких планов", – сказал лавров.

Детали

Он также заявил, что Запад подает конфронтационные сигналы в ядерной сфере и заявил, что все это выходит за "допустимый" предел.

"Не говоря уже о зашкаливающих провокациях киевского режима. Владимир Зеленский требовал от стран НАТО нанесения превентивных ядерных ударов по россии. Это тоже выходит за пределы дозволенного. Однако от лидеров режима мы этого не слышали", – добавил лавров.

Между тем, министр также пригрозил усилением военной активности в Украине, если Киев не выполнит предложения кремля по урегулированию.

"Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению угроз безопасности россии, исходящих оттуда, включая наши новые земли - днр, лнр, Херсонскую и Запорожскую области, - врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия россии".