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500 млн гривен сняли клиенты на кассах WOG со своих банковских карт

500 млн гривен сняли клиенты на кассах WOG со своих банковских карт

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Возможность снятия наличных с банковских карт на кассах АЗК сеть WOG ввела в начале марта. За это время услугой пользовались десятки тысяч клиентов. В общей сложности они сняли более 500 млн грн.

Забота о людях – является одной из важнейших задач сети WOG. В компании понимают, что в период военных действий и энергетического террора захватчиком могут возникать трудности со снятием наличных в банкоматах. Поэтому в WOG позаботились, чтобы украинцы могли снять средства прямо на кассе автозаправочных комплексов.

«WOG всегда стремится быть там, где люди, чтобы предложить им продукты и услуги, которые наиболее актуальны для них именно в этот момент. Сегодня клиенты могут воспользоваться сервисом необанкинга, ведь кассы наших АЗК превратились в некие банкоматы, где можно снять наличные. В общей сложности до 6000 грн при наличии в кассе достаточного количества средств. Для этого следует совершить любую покупку на АЗК, а при расчете назвать оператору сумму, которую хотели бы получить наличными с банковской карты. Снять средства на кассе так же быстро и просто, как и рассчитаться картой за покупку», – отметил директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

Клиенты сети WOG и в дальнейшем смогут снимать наличные деньги со своих банковских карт на кассах АЗК по всей стране.

Источник: УНН
Теги: деньги, WOG
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