Новости: Политика
27 декабря 2022, 11:37 • Юлия Шрамко • 7440
ЕС отправил Украине уже более 77 тысяч тонн помощи - Еврокомиссия
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Европейский Союз с февраля отправил Украине более 77 тысяч тонн помощи, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter, пишет УНН.
Цитата
"С февраля ЕС отправил Украине более 77 тысяч тонн помощи в натуральной форме", – сообщила фон дер Ляйен.
Детали
По словам главы Еврокомиссии, это включает предметы первой необходимости, такие как лекарства, продукты питания, предметы для убежищ. А также пожарные машины и мобильные госпитали.
"Солидарность Европы с Украиной только крепнет", - подчеркнула еврочиновник.
Напомним
Европейский Союз пообещал предоставить Украине 900 генераторов.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram