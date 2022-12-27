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Разрушительные наводнения на Филиппинах убили 15 человек, 23 человека пропали без вести

Разрушительные наводнения на Филиппинах убили 15 человек, 23 человека пропали без вести

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило во вторник, что количество погибших в результате наводнений и ливней, обрушившихся на разные части Филиппин во время рождественских праздников, возросло до 15 человек. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.

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"Большинство погибших утонули из-за внезапных наводнений", - сказал Диего Мариано, информационный сотрудник агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Детали

Агентство сообщило, что восемь смертей было зарегистрировано в южных провинциях Западный Мизамис, Восточный Мизамис и Замбонга-дель-Сур. Также пять человек погибли в восточных провинциях Камаринес-Сур, Катандуанес и Северный Самар. Береговая охрана сообщила, что два рыбака погибли после того, как их лодка затонула у берегов провинции Южный Лийте в день Рождества.

Двадцать три человека до сих пор считаются пропавшими без вести из-за непогоды. По словам Мариано, большинство пропавших без вести были вышедшими в море рыбаками, несмотря на сильный ветер и большие волны.

Более 166 тысяч человек в более чем дюжине провинций пострадали от ливней и наводнений, в том числе 45 337 жителей были вынуждены покинуть свои дома и остаться в эвакуационных центрах, говорится в сообщении.

По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и инфраструктуре, оценивается более чем в 87 миллионов песо (1,6 миллиона долларов).

Президент Фердинанд Маркос-младший наблюдает за ситуацией, включая усилия по оказанию экстренной помощи пострадавшим, сказал его пресс-секретарь Чоло Гарафил.

Метеобюро сообщило, что тропический циклон не коснулся Филиппин, но линия сдвига вызвала сильные дожди на большей части страны.

Источник: УНН
Теги: Филиппины
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