Двух российских ютуберов задержали за проникновение в небоскреб в Мумбаи

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Индии задержали двух российских ютуберов, которые пробрались в башни-близнецы The Imperial в Тардео в Мумбаи в понедельник вечером, чтобы записать эффектное видео, пишет УНН со ссылкой на The Times of India.

Детали

60-этажный жилой комплекс с двумя башнями в Тардео является домом для очень богатых семей. Заметив дуэт, охранники комплекса сообщили полиции Тардео. Сообщается, что двое задержанных сказали полиции, что они бежали на 58-й этаж одной из башен по лестнице и намеревались спуститься снаружи и записать видео во время выполнения трюка.

Подтверждая случай, старший инспектор полицейского участка Тардео, сказал, что ведется расследование. Полиция сообщила российскому консульству.

