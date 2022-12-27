The National Interest: Израиль не рискнет отправить "Железный купол" Киеву

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Несколько дней назад президент США Джо Байден заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, что Вашингтон направит в Украину системы ПВО Patriot. В отчете, опубликованном The National Interest, говорится, что решение Байдена «привлекает внимание к Израилю», который отказался предоставить Украине свою систему «Железный купол», перехватывающий ракеты и БПЛА, несмотря на официальные запросы Украины, информирует УНН.

Детали

Что касается причин отказа Израиля, новостной сайт заявил, что первая и самая важная из них состоит в том, что «Израиль имеет законные опасения, что если любые из его систем будут развернуты, они будут захвачены россией на поле боя. Оттуда они почти гарантированно будут отправлены в Иран для анализа».

National Interest объяснил, что анализ может позволить Ирану найти способы противодействия этим системам в будущих столкновениях между союзниками Ирана и Израилем, такими как «Хезболла», «ХАМАС» или «Палестинский исламский джихад».

Вторая причина, по которой Израиль отказывается поставлять Украине «Железный купол», согласно National Interest, заключается в том, что страна «уже оценила острую необходимость приобретения большего количества систем и перехватчиков для собственной защиты» в свете «Хизбаллы» и непрерывного роста оружейных арсеналов ХАМАС.

«В-третьих, количество времени, необходимое для обучения украинских сил эксплуатации «Железного купола», не поможет Украине в краткосрочной перспективе. Можно понять, почему Украина хочет эту систему, учитывая ее успешность. Однако Patriot, вероятно, будет более легкой системой для обучения украинских сил», - отметили в The National Interest.

В том же контексте в отчете отмечается, что решение США отправить Patriot в Украину «связано с теми же рисками, что и в Израиле».

Согласно National Interest, «захваченные американские системы могут быть использованы как россией, так и Ираном, что ослабит их эффективность на поле боя», отметив, что «некоторые американские системы, как сообщается, уже были захвачены россиянами в Украине и отправлены в Иран».

Дополнение

Газета Haaretz ранее сообщала, что израильская служба безопасности и военный истеблишмент категорически против отправки в Украину боевого оружия, в том числе систем безопасности.

Израильская газета сообщила, что спецслужбы и военные опасаются, что поставка Украине этих систем приведет к сбитию российских самолетов и гибели пилотов, что подтолкнет путина к обвинению Израиля.

Источники в израильских спецслужбах также утверждали, что «Железный купол» не устраивает Украину из-за его огромных размеров, усложняющих его перемещение, добавляя, что россиянам, контролирующим воздушное пространство Украины, не трудно поразить конвои, которые будут перевозить «Железный купол».