Что со светом, водой и газом с теплом в Херсоне - ответ горсовета

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Херсоне восстановлено газоснабжение, электроснабжение – на 83%, водоснабжение – на 92%, отопление – на 76%. Об этом сообщил Херсонский городской совет в вторник, 27 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Восстанавливается газо-, водо-, теплоснабжение, а также водоотвод", - сообщили в горсовете и рассказали детали:

Газоснабжение : г. Херсон, пгт Антоновка, пос. Молодежное, пгт Зеленовка, с. Богдановка, с. Петровка, пос. Солнечное, пгт Приднепровское, пос. Инженерное, пгт Камышаны, пос. Зимовник, пос. Благовещенское, пос. Приозерное, с. Степановка, Садовое, Приднепрянское, (полностью восстановлено).

: г. Херсон, пгт Антоновка, пос. Молодежное, пгт Зеленовка, с. Богдановка, с. Петровка, пос. Солнечное, пгт Приднепровское, пос. Инженерное, пгт Камышаны, пос. Зимовник, пос. Благовещенское, пос. Приозерное, с. Степановка, Садовое, Приднепрянское, (полностью восстановлено). Электроснабжение : по городу подключено 119 500 точек учета, это 83% от всех потребителей.

: по городу подключено 119 500 точек учета, это 83% от всех потребителей. Водоснабжение и водоотвод: централизованное водоснабжение восстановлено во всех районах города на 92%. Микрорайон Карантинный остров, Корабел и Антоновка без централизованного водоснабжения;

и водоотвод: централизованное водоснабжение восстановлено во всех районах города на 92%. Микрорайон Карантинный остров, Корабел и Антоновка без централизованного водоснабжения; Теплоснабжение: по городу восстановлено теплоснабжение на 76%, работает 30 котельных из 37 котельных. 865 жилых домов подключили.

Дополнение

26 декабря сообщалось, что из-за постоянных массированных атак рф в Корабельном районе города Херсон многие дома остались без света, тепла, воды, некоторые – без газа.