Новости: Общество
27 декабря 2022, 12:01 • Юлия Шрамко • 6045
Что со светом, водой и газом с теплом в Херсоне - ответ горсовета
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Херсоне восстановлено газоснабжение, электроснабжение – на 83%, водоснабжение – на 92%, отопление – на 76%. Об этом сообщил Херсонский городской совет в вторник, 27 декабря, в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Восстанавливается газо-, водо-, теплоснабжение, а также водоотвод", - сообщили в горсовете и рассказали детали:
- Газоснабжение: г. Херсон, пгт Антоновка, пос. Молодежное, пгт Зеленовка, с. Богдановка, с. Петровка, пос. Солнечное, пгт Приднепровское, пос. Инженерное, пгт Камышаны, пос. Зимовник, пос. Благовещенское, пос. Приозерное, с. Степановка, Садовое, Приднепрянское, (полностью восстановлено).
- Электроснабжение: по городу подключено 119 500 точек учета, это 83% от всех потребителей.
- Водоснабжение и водоотвод: централизованное водоснабжение восстановлено во всех районах города на 92%. Микрорайон Карантинный остров, Корабел и Антоновка без централизованного водоснабжения;
- Теплоснабжение: по городу восстановлено теплоснабжение на 76%, работает 30 котельных из 37 котельных. 865 жилых домов подключили.
Дополнение
26 декабря сообщалось, что из-за постоянных массированных атак рф в Корабельном районе города Херсон многие дома остались без света, тепла, воды, некоторые – без газа.
Источник: УНН
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