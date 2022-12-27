В этом году Германия экспортировала оружия более чем на 8 млрд евро

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В 2022 году Германия экспортировала оружия более чем на 8 миллиардов евро. Эта сумма близка к "рекордному" 2021 году, когда ФРГ потратила около 9,35 миллиарда на экспорт вооружения, информирует УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

По запросу одного из депутатов от "Левых" Федеральное министерство экономики ответило, что более четверть вооружения и военной техники с начала года до 22 декабря Германия направила в Украину, которая защищается от российских оккупантов. Берлин одобрил поставки вооружения для Киева на сумму 2,24 миллиарда евро. Это, в частности, тяжелое оружие: 30 зенитных танков Gepard, 14 артиллерийских установок Panzerhaubitzen 2000, пять реактивных систем залпового огня и зенитная система ПВО Iris-T.

Среди союзников в НАТО, наибольшую долю оружия ФРГ продала Нидерландам (1,83 миллиарда), США (около 864 миллиона евро), Великобритании 453 миллиона евро), Венгрии (249 миллионов евро). Кроме того, в рейтинг стран вошли Австралия (191,1 миллиона), Сингапур (175, 1 миллиона) и Южная Корея (166,5 миллионов). Также в этом году продажа вооружения на сумму 3,23 миллиарда евро была одобрена для третьих стран за пределами ЕС, НАТО и эквивалентных стран.

Сообщается, что во время коалиционных переговоров в конце 2021 года по призыву СДПГ и "Зеленых" правительство фактически планировало сократить экспорт оружия и ввести для этого закон о контроле. Однако после перелома в российско-украинской войне эти шаги пришлось отменить.

Напомним

Германия готовится передать 50 полевых обогревателей и 26 сменных систем погрузчиков для Украины.