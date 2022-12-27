Пользователи соцсетей поблагодарили Киевский КБК за открытие "Пункта несокрушимости" в Обухове

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Пользователи соцсетей поблагодарили руководство Киевского картонно-бумажного комбината за открытие “Пункта Несокрушимости” на территории ККПК в Обухове. Об этом они рассказали на страницах соцсетей, передает УНН. По словам местных жителей, открытие такого пункта делает их более спокойными и уверенными в завтрашнем дне, потому что они точно знают, куда можно пойти в случае трудностей.

Детали

Кроме того, как отмечают некоторые корреспонденты соцсетей, “Пункт Несокрушимости” в ККБК пригодится не только обуховцам, но и всем желающим.

Одной из тем, которая также заинтересовала желающих посетить “Пункт Несокрушимости” в ККБК стал вопрос того, что именно будут делать посетители пункта во время воздушной тревоги. На Киевском картонно-бумажном комбинате успокоили - все, кто будет в это время находиться в “Пункте Несокрушимости”, перейдут в бомбоубежище ККБК.

Добавим

Более недели назад из-за проблем с электроснабжением в Украине австрийский холдинг Pulp Mill Holding, владеющий Киевским КБК, инициировал открытие круглосуточного “Пункта Несокрушимости” на территории комбината.

Там можно бесплатно угоститься теплым чаем и кофе, отдохнуть на гофроложках, которые производит Киевский КБК и провести по обучению или работе столько времени, сколько потребуется: интернет, свет, тепло и вода доступны для каждого в неограниченном количестве.

Добавим

Киевский КБК – одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом около 2,5 тыс. человек. В январе-октябре 2022 года комбинат выпустил продукцию на 5,9 млрд. грн., что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.