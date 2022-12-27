россия сосредоточила авиацию после взрывов на аэродроме в Энгельсе - Игнат

КИЕВ. 27 декабря. УНН. россия рассредоточила авиацию с аэродрома в Энгельсе после взрывов, которые произошли вчера, 26 декабря. Об этом сообщил представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, передает УНН.

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"После вчерашних известных событий видим, что самолеты там рассредоточены. Именно стратегическая авиация, речь идет об аэродром Энгельс. Там еще остается определенное количество самолетов, но многие из них уже передислоцированы на различные аэродромы, которые могут их принимать, содержать, передислоцировать" , – сказал Игнат.

Он добавил, что после взрывов активность вражеской авиации существенно была уменьшена.

Контекст

Вчера, 26 декабря, росСМИ сообщили о громком взрыве в российском городе Энгельс. Там расположен военный аэродром. Как отмечается, на нем размещена стратегическая авиация россиян — Ту-95, Ту-160 и т.д.

В результате взрыва, по сообщению мо рф, погибли 3 человека.

Аналитики ISW в последнем отчете отметили, что после взрывов в Энгельсе в россии обеспокоены несостоятельностью российских властей обезопасить критическую инфраструктуру.

Напомним

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии УНН рассказал, какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации.