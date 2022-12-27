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Россияне атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне

Россияне атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Российские захватчики атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне, передает УНН со ссылкой на главу Херсонской ОВА в Telegram.

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"Выбитые окна не только в здании предприятия, но и в рядом расположенных зданиях: на станции экстренной медицинской помощи, в детском саду, также потерпел разрушения частный дом. К счастью, люди не пострадали. Вокруг - обломки стекла и российских снарядов ...", - сообщил Ярослав Янушевич.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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