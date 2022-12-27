"Банкоматный роуминг": IBOX BANK увеличил лимит на выдачу наличных по картам других банков более чем в 10 раз

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украинский транзакционный банк IBOX BANK увеличил разовый лимит на выдачу наличных по картам других банков более чем в 10 раз. Об этом рассказал Глава Правления банка Петр Мельник, передает УНН.

Детали

Владельцы карт, выпущенных другими банками, могут снять в банкоматах IBOX BANK 29 900 грн за 1 операцию и до 100 000 грн с 1 карты в сутки.

Цитата

“Учитывая важное социальное значение этой инициативы в условиях введения военного положения, считаем, что банки, исповедующие принцип экономического патриотизма и социально ответственные, так же увеличат лимиты”, - отметил Петр Мельник.

Контекст

Национальный банк Украины 10 ноября 2022 года рекомендовал системно-важным банкам принять меры по обеспечению непрерывной работы банковской системы Украины и поддержки, в частности, наличного обращения в условиях временного ограничения поставок электроэнергии в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Требования в том числе включают "банкоматный национальный роуминг" – требование приравнять лимиты на снятие наличных по картам, выпущенным другими банками, к лимитам по собственным картам.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали всю прибыль в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финансирования увеличился на полмиллиарда гривен. В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.

По данным Нацбанка, IBOX BANK занял 8 место среди наиболее прибыльных банков Украины. Это позволило финучреждению вопреки войне продолжить рост, масштабирование и расширить географию сетей отделений в Киеве и 10 других областях Украины.