Япония развернет подразделение противоракетной обороны недалеко от Тайваня

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министерство обороны Японии развернет подразделение противоракетной обороны класса "земля-воздух" на острове Йонагуни, самом западном острове страны, недалеко от Тайваня, сообщает Jiji News, информирует УНН.

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Размещение ракетных войск является частью плана расширения Сухопутных сил самообороны на острове, что входит в префектуру Окинава для усиления обороны юго-западных островов Японии, пишет Jiji News со ссылкой на официального представителя министерства Такеши Аоки.

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Ранее в этом месяце Япония обнародовала крупнейшее со времен Второй мировой войны наращивание вооруженных сил с планом на 320 миллиардов долларов, предусматривающее закупку ракет, способных нанести удар по Китаю.