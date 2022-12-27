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27 декабря 2022, 13:01 • Галина Крижановская • 2895
Япония развернет подразделение противоракетной обороны недалеко от Тайваня
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министерство обороны Японии развернет подразделение противоракетной обороны класса "земля-воздух" на острове Йонагуни, самом западном острове страны, недалеко от Тайваня, сообщает Jiji News, информирует УНН.
Детали
Размещение ракетных войск является частью плана расширения Сухопутных сил самообороны на острове, что входит в префектуру Окинава для усиления обороны юго-западных островов Японии, пишет Jiji News со ссылкой на официального представителя министерства Такеши Аоки.
Добавим
Ранее в этом месяце Япония обнародовала крупнейшее со времен Второй мировой войны наращивание вооруженных сил с планом на 320 миллиардов долларов, предусматривающее закупку ракет, способных нанести удар по Китаю.
Источник: УНН
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