Нардепу Камельчуку сообщили о подозрении

КИЕВ. 27 декабря. УНН. НАБУ и САП проинформировали, что сообщили действующему народному депутату Украины о подозрении во внесении недостоверных данных в э-декларацию за 2020 год, пишет УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Камельчуке.

Цитата

"27 декабря 2022 года по исполнению поручения руководителя САП прокурор с участием детектива НАБУ сообщил о подозрении действующему народному депутату по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины – умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год" , – сообщили в САП.

Детали

По данным НАБУ, депутат не внес в декларацию сведения о квартире на Печерске (центральный район Киева), которую арендовал в течение двух лет, – с октября 2019 года. Стоимость квартиры составляет более 3,6 млн грн.

Кроме того, нардеп, как сообщается, не указал данные о непогашенном кредите перед банком на сумму свыше 48,8 тыс. долл. США.

Действия лица квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ).

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