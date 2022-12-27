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На зимние праздники возвращают экспресс к горнолыжному курорту Буковель

На зимние праздники возвращают экспресс к горнолыжному курорту Буковель

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Укрзализныця возвращает "Буковельский экспресс" до Карпат, сообщили в пресс-службе компании, пишет УНН.

Цитата

"Поезд №810/809 Львов - Ясиня будет отправляться из Львова 30, 31 декабря, 6, 7 и 8 января в 7:00 и прибывать в Ясиню в 12:25. Обратно, из Ясини, рейс будет совершаться в 15:10 и прибывает во Львов в 20:50", - говорится в сообщении.

Детали

Поезд будет проходить через Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворную, Делятин, Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохту, Вороненко и Лазещину.

На маршруте будет курсировать комфортабельный региональный дизель-поезд ДПКР-3.

Билеты уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.

Ранее

Укрзализныця сообщила о дополнительных поездах в западном направлении.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця, поезд, Карпаты, Буковель
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