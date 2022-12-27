Главный дипломат ЕС рассказал, когда россия вернется к ядерным угрозам

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью польскому изданию PAP заявил, что страна-агрессор вернется к ядерным угрозам, когда "отчаится из-за того, что дела идут не так, как надо", передает УНН.

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"Очевидно, что тот, кто опрометчиво нарушает Устав ООН и международное право, и начинает отчаиваться от того, что все пошло не так, как он хочет, без колебаний будет угрожать всем, что есть в его арсенале террора", - заявил Боррель.

Детали

Он отметил, что международное сообщество "очень ясно отвергло безответственный ядерный шантаж россии". Главный дипломат ЕС добавил, что российские чиновники, принимающие решение о возможном применении ядерного оружия, "четко услышали" это сообщение.

Напомним

Аналитики ISW в отчете от 22 декабря отметили, что российский диктатор владимир путин продолжает использовать описания повышенной ядерной готовности для успокоения внутренней националистической аудитории и запугивания Запада.