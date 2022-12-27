В оккупированной Макеевке расстреляли семью с четырьмя детьми - Андрющенко

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области расстреляли семью из восьми человек - с четырьмя детьми. Об этом сообщили росСМИ, детали привел советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.

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"Ночью в оккупированной Макеевке произошло страшное убийство 8 человек, в том числе четырех детей. Утром оккупационная полиция сообщила о раскрытии по “горячим следам” и задержании вроде бы подозреваемого местного жителя, который просто хотел украсть автомобиль Но. Это откровенная ложь и оккупанты не говорят кучу деталей. Сознательно. Во-первых, убийство имело откровенно националистический характер. Убитая семья - ромской национальности. Во-вторых, все убитые имеют пулевые ранения в голову с близкой дистанции", - отметил Андрющенко.

Детали

Он подчеркнул, что "все публичные источники Макеевки сообщали (фактически прямо называли), что преступление совершено военными". "О “Вагнере” логическое предположение, но только предположение", - отметил он.

"Потратив почти ночь на мониторинг публичных источников и работы с инсайдерами с нашей командой можем утверждать, что действительно убийство имело место и совершенно несколькими нелюдяит в военной форме. Однако, уже по богатому опыту Мариуполя в оккупации, россияне как всегда покрывают преступление россиян", – указал Андрющенко.

Напомним

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