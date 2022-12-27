Индекс оливье: на сколько за год подорожал новогодний салат

КИЕВ. 27 декабря. УНН. "Индекс оливье", то есть средняя стоимость продуктов для приготовления традиционного для застолий салата по классическому рецепту, выросла на 45% за год, или на 94 гривны, сообщает сервис доставки продуктов Zakaz.ua, пишет УНН.

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"За год индекс стоимости популярного салата, без которого традиционно не обходится ни одно новогоднее застолье, вырос на 45%, что в общей сложности дороже на 94 грн для средней украинской семьи", - отмечается в сообщении.

Общая стоимость продуктов

В течение года из-за войны возросли цены почти на все категории товаров. В частности, подорожание коснулось всех продуктов, входящих в состав популярного салата.

Больше всего подскочила цена на овощи, а именно на морковь и лук – на 180%. На полках супермаркетов ценники на репчатую в среднем составляют 30 грн/кг, тогда как в декабре 2021 года цена была около 11 грн/кг. Килограмм моркови стоит 21,80 грн, а в прошлом году цена была около 8 грн. Также ощутимо подорожали огурцы. Килограмм свежих овощей стоит в среднем около 76,8 грн/кг. Квашенные соленые огурцы – 44-102 гривен за килограмм. В некоторых магазинах их продают в вакуумной упаковке по 400-800 г, также их можно приобрести на вес.

Яйца в этом году побили все невиданные рекорды и значительно подорожали. Сейчас их стоимость на полках супермаркетов составляет около 65 грн за десяток, что на 90% дороже, чем в декабре 2021 года.

В то же время майонез в среднем подорожал на 33%. Пачка соуса жирностью 72% и весом 300 грамм стоит около 39,9 грн, тогда как тогдашняя цена была 29,9 грн. Причина этого явления проста: главные ингредиенты в составе майонеза – яйца и подсолнечное масло – также выросли в цене.

Банка консервированного горошка в этом году обойдется от 30 до 50 гривен. Самый дорогой ингредиент салата – вареная лекарственная колбаса. Диапазон цен велик – от 210 до 300 гривен за килограмм.

Во сколько обойдется приготовить салат на семью

Выяснилось, что за неделю до Нового года приготовить 3 кг салата оливье к праздничному столу на среднюю семью украинцам будет стоить 303,99 грн, тогда как по состоянию на 26 декабря 2021 года цена составила 209,9 грн. Стоимость по отношению к прошлому году выросла на 45%.

Из этого делают вывод, что себестоимость 1 кг оливье в этом году составляет почти 102 гривны.

Цены на готовое блюдо колеблются от 174 до 285 грн за килограмм в зависимости от состава ингредиентов салата и магазина ритейлера.

Высчитана цена салата со следующими компонентами: картофель, морковь, яйца, свежие или маринованные огурцы, консервированный горошек, вареная колбаса, лук, овощи, майонез.

Справочно

"Индекс оливье" – средняя сумма стоимости, в которую обойдется приготовление салата по классическому рецепту к столу. Рассчитывается по аналогии с индексом борща.

Данные, как указано, основаны на анализе роста цен на продукты, входящие в состав блюда, в столичных супермаркетах.