Украина вернула тела еще 42 погибших военных

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украина вернула тела еще 42 военных, погибших на войне, развязанной рф. Об этом в Telegram сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

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"Офис Уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать домой Героев, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня состоялась очередная передача тел – доставили 42 погибших", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, в целом Уполномоченному по пропавшим без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 869 защитников.

«Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то, что процесс переговоров сложен и длителен, стараемся его ускорить. Понимаем каждую семью, ожидающую возвращения и почтения защитников. Вернем всех», – подчеркнул Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

Дополнение

6 декабря Украина вернула тела 49 павших военных.