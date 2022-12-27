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Новости: Война
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Украина вернула тела еще 42 погибших военных

Украина вернула тела еще 42 погибших военных

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украина вернула тела еще 42 военных, погибших на войне, развязанной рф. Об этом в Telegram сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Цитата

"Офис Уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать домой Героев, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня состоялась очередная передача тел – доставили 42 погибших", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, в целом Уполномоченному по пропавшим без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 869 защитников.

«Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то, что процесс переговоров сложен и длителен, стараемся его ускорить. Понимаем каждую семью, ожидающую возвращения и почтения защитников. Вернем всех», – подчеркнул Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

Дополнение

6 декабря Украина вернула тела 49 павших военных.

Источник: УНН
Теги: война
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