Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,84 0,0092 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6615

Дело Саакашвили и вступление Грузии в ЕС нераздельны - депутат Европарламента

Дело Саакашвили и вступление Грузии в ЕС нераздельны - депутат Европарламента

Михеил Саакашвили

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что вступление Грузии в ЕС напрямую связано с делом бывшего президента страні Михаила Саакашвили. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу евродепутата в Twitter.

Цитата

"Параллели между делом Саакашвили и перспективы вступления Грузии в ЕС принципиально необходимы! Они нераздельны. Европейский парламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если бывший президент будет задержан и умрет в тюрьме", - написал он.

Контекст

Саакашвили, после окончания своего президентского срока в Грузии живший и работавший в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Саакашвили под охраной в тбилисской клинике "Вивамед" с мая.

Недавно в Саакашвили обнаружили отравление тяжелыми металлами. Бывший президент Грузии выразил недоверие бюро судебно-медицинской экспертизы в стране, а его адвокат предложил привезти специалистов из авторитетных экспертных бюро из Европы или Америки и провести исследования по отравлению за границей.

Напомним

Российский оппозиционный политик, бизнесмен Михаил Ходорковский выступил в поддержку заключенного экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Грузия, Саакашвили
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.