Новости: Война
27 декабря 2022, 14:51 • Юлия Шрамко • 17190
По всей Украине масштабная воздушная тревога
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украину накрыла масштабная воздушная тревога, передает УНН.
Детали
Тревога объявлена по всем регионам Украины, в том числе в Киеве.
Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", в 14:07 из Мачулищ зафиксирован взлет ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966.
А уже в 14:35 также из Мачулищ взлетел МиГ-31К вкс рф с рег. номером RF-95194. Этот самолет может нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Источник: УНН
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